Kajakiem z Siedliska przez Nową Sól do Zwierzyńca. To 20 kilometrów pełnych emocji i wrażeń. Zobacz zdjęcia z wyprawy

Co warto zobaczyć w powiecie nowosolskim? Widoki z kajaku

Daniel Kołtun to pasjonat podróży i wycieczek. Przekonuje, że wcale nie trzeba jechać w odległe zakątki świata, aby przeżyć przygodę i zobaczyć coś pięknego. Dwa lata temu wideo nagrane podczas wyprawy kajakiem po lesie oglądało się w całej Polsce. Była okazja do takiej wyprawy, bo nadodrzańskie lasy były akurat zalane wodą. - Łęgi nadodrzańskie, to nie bagna Luizjany, a rzeka Odra, to nie Missisipi, ale myślę, że w Polsce jest jeszcze ładniej, a ze względu na brak krokodyli, na pewno bezpieczniej - przekonywał wówczas pan Daniel.