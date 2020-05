Już wiadomo, od kiedy będą czynne przedszkola miejskie w Nowej Soli. Rząd dał możliwość od jutra, ale to nie stanie się w tym tygodniu

- Dyrektorzy przedstawili stan przygotowań placówek do otwarcia w nowym reżimie sanitarnym. Zdecydowano, że przedszkola zostaną otwarte w poniedziałek, 11 maja. Dyrektorzy będą kontaktować się z rodzicami w sprawie szczegółów - poinformowała we wtorek po południu Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

- Z jednej strony, chciałabym, aby już mogły pójść do przedszkola. Minął ponad miesiąc od kiedy zostało zamknięte. Ale z drugiej strony ta sytuacja wcale nie jest łatwiejsza - mówi młoda kobieta. - Nie wyobrażam sobie, żeby takie maluchy nosiły maseczki, czy nie wkładały palców do buzi. A z drugiej strony, kiedy przedszkola będą czynne, to nie mam pewności, czy w razie czego będę mogła zostać z dziećmi w domu. Czy zgodzi się na to pracodawca.

Do przedszkola bez zabawek

Resort rodziny poinformował o zakazie przynoszenia przez dzieci swoich zabawek z domów. Place zabaw, przylegające do żłobków, będą jednak mogły być użytkowane. To samo dotyczy zabawek należących do instytucji - one również mogą być używane, jednak należy je dezynfekować. Pisaliśmy o tym w artykule: Szczegóły otwarcia żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkami?