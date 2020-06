Jeszcze nie było takiego zakończenia roku w nowosolskiej szkole muzycznej. Ale tak też jest pięknie. Nauczycielki nagrały utwór dla uczniów

Marta Gałuszewska - MVRT: Zobacz najnowszy singiel "Rooftop"

Koronawirus utrudnia życie artystom. Jak sobie radzi Marta Gałuszewska, znana od niedawna jako MVRT, wydała właśnie singiel "Rooftop". To nowa odsłona popularnej wokalistki, laureatki The Voice of Poland.