Jest nowy wyrok w sprawie radnego Nowej Soli Andrzeja Wieczorka. Czy zostanie w radzie?

Rok temu radni miasta wygasili mandat Andrzejowi Wieczorkowi. Powodem było zapisanie się do rejestru wyborców w gm. Zabór. Radny chciał wziąć udział w wyborach do rady sołeckiej w Milsku. Po decyzji rady, zaczęła się batalia sądowa ze strony radnego, a ze strony miasta akcja poszukiwania dowodów na to, że radny w mieście nie mieszka.

Prezydent stawia publiczne pytania

– Sąd potwierdził, że w tej sprawie racja leży po stronie rady miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją mam do pana radnego trzy pytania: Jak można świadomie wprowadzać w błąd radnych? Jak można ukrywać przed radnymi podstawowe fakty związane z rozpatrywaną sprawą? Jak można pogodzić taką postawę z podstawowym zadaniem każdego samorządowca, jakim jest działanie na rzecz mieszkańców i naszego miasta? Ocenę tej sytuacji jak zawsze pozostawiam naszym mieszkańcom – napisał w środę na swoim profilu na Facebooku prezydent Jacek Milewski.