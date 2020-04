Jest decyzja w sprawie targowiska miejskiego w Nowej Soli. Tymczasem głosy mieszkańców są w tej sprawie bardzo podzielone

Wypowiedzi typu: „Absolutnie nie”. „Za wcześnie to” , było sporo. – Jeszcze nie. Dopiero co dają ludziom wychodne do lasów i parków. Lepiej poczekać, co się będzie działo po 2-3 tygodniach – stwierdziła pani Sandra. – Oczywiście, że jeszcze za wcześnie na takie decyzje – napisała pani Ewa. – Moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. Niech ten stan niskiej zachorowalności na koronawirusa utrzyma się jak najdłużej – stwierdziła pani Barbara. – Lepiej przeczekać epidemię – uznała pani Joanna.

Ale nie brakowało też głosów poparcia handlu na targowisku. – Pomału trzeba wracać do rzeczywistości pozwolić ludziom zarabiać pieniążki. Trudny okres, ale pomału trzeba do przodu – przekonywała jedna z mieszkanek Nowej Soli.

Po co otwierać? Poczekajmy do jesieni, to już nie będzie w ogóle handlarzy. Pozamykają działalności, bo ile można być bez dochodu?

– Całe Niemcy mają otwarte targowiska. Europa funkcjonuje normalnie tylko Polaków i Ukraińców się zastrasza. Dziś na Ukrainie zakaz wychodzenia z domu – napisał pan Grzegorz. – Oczywiście, przede wszystkim producenci warzyw nie ponieśliby olbrzymich strat, a my kupujący mielibyśmy świeże warzywa i owoce, a przede wszystkim nowalijki, które teraz są poszukiwane – skomentowała pani Małgorzata.