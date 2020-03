Jedni szukają osób do szycia, inni materiałów. Coraz więcej mieszkańców zaangażowało się w zaopatrzenie w odzież ochronną

– Dziękujemy każdemu, kto o nas myśli i stara się pomóc. Te gesty pomagają nam nie tylko dobrze funkcjonować, ale bardzo podnoszą na duchu personel – mówią pracownicy szpitala w Nowej Soli, do którego mieszkańcy przywożą odzież ochronną i żywność.

Wzór maseczki nie jest problemem, największym problemem jest materiał, gumki i nici – przyznaje Bogumiła Ulanowska, właścicielka firmy Omni Modo. – Radzimy sobie. Odpowiedni materiał znalazła hurtownia, dla której jesteśmy podwykonawcą. Gumkę udało nam się kupić, ale podrożała z 15 gruszy na 1,5 zł. W tej chwili szyjemy maseczki z tkaniny medycznej, a czekamy na materiał z jonami srebra. Nasze maseczki są wielokrotnego użytku. Można je prać w temperaturze do 40 stopni, a po wypraniu najlepiej wyprasować, aby w 100 proc. mieć pewność. KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE

Bogumiła Ulanowska podkreśla, że chirurgiczne maseczki, które używają lekarze i pielęgniarki są jednorazowe, te szyte w firmie w Nowej Soli są dla pacjentów, którzy przychodzą do lekarza: – To nie są te maseczki typu P3, których nie ma na rynku, a które wytwarzane są w sterylnych warunkach i w innym procesie technologicznym

Firma Omni Modo wspomaga m.in. nowosolski szpital, dla którego skrojono już ponad dwa tysiące maseczek. Pomaga też stowarzyszeniu Nowosolska Paczka, które zajmuje się pomocą mieszkańcom. – Jeśli ktoś będzie potrzebował, jesteśmy w stanie obdarować ludzi którzy pomagają innym – mówi B. Ulanowska.

W firmie zadbano o wszelkie środki bezpieczeństwa. Każdy kto przychodzi jest odkażany, podobnie jak wszystkie klamki, podłoga.

– Firma liczy 20 osób. Musimy pracować, żeby żyć. Naprawdę wolę szyć torby i pokrowce. Chciałabym, żeby znów było jak zwykle – podkreśla szefowa.

Gdzie w Nowej Soli można włączyć się do pomocy? Małgorzata Pitrowska – Osuch z Nowej Soli potrzebuje kilku chętnych osób z maszyną do szycia, które „potrafią szyć bardzo ściśle według podanych wytycznych – tak, aby maseczki chroniły możliwie najdokładniej”. Nowosolanka apeluje o bawełniane taśmy w większej ilości, które przydadzą się do maseczek.

Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol rozpoczął produkcję przyłbic na drukarkach 3D do ochrony przed koronawirusem dla służb ochrony zdrowia. „Robi je bezpłatnie i bezpłatnie dostarcza pracownikom medycznym. Będzie mógł wyprodukować ich więcej, jeśli otrzymałby materiały, z którymi dziś jest problem na rynku. Po pierwsze chodzi o folię transparentną PET 0,5 mm oraz o filament do druku PLA lub filament PETG. Jeśli ktoś mógłby dostarczyć takie materiały, to przyjmuje je nowosolski oddział OPZL (Łukasz Rut. 697 712 770)” – czytamy komunikacie Lubuskiej Organizacji Pracodawców. WAŻNE

Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko Stowarzyszenie Przystań, radni Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka, dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Bytomia Odrzańskiego sfinansowali materiały do szycia maseczek. – Dziękuję w imieniu wszystkich potrzebujących, do których dotrą te maseczki. Proszę o wsparcie finansowe, bo jeszcze brakuje na całość zakupu, a zamierzam zamówić kolejną partię materiałów – apeluje na Facebooku Katarzyna Zielonka. Nowosolski szpital poinformował o braku czepków, ochraniaczy na nogi, fartuchów.

– Każda pomoc jest mile widziana. Wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia Przystań. 15 2030 0045 1110 0000 0398 5080. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc – podkreśla szefowa stowarzyszenia Przystań K. Zielonka.

Pomoc z Kożuchowa – Dzisiaj już nikt nie może być pewnym, że nie jest nosicielem wirusa. To, że jeszcze nie zachorował, o niczym nie świadczy – podkreśla na Facebooku radny Kożuchowa Marcin Jelinek. I apeluje o noszenie maseczek i rękawiczek. – Jeżeli nie macie maseczek, bo ich w sklepach już nie ma, a planujecie szyć maseczki dla szpitali, to zróbcie coś dla innych, pierwszą uszyjcie dla siebie – pisze radny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie przyłączyła się do akcji szycia maseczek dla nowosolskiego szpitala. – Poszukujemy osób, które potrafią szyć lub posiadają maszyny do szycia i są chętne poświęcić trochę swojego czasu dla naszego wspólnego dobra. Na chwilę obecną posiadamy zapas materiału. Nie bądź obojętny! Ty też możesz pomoc w walce z koronawirusem – apeluje prezes OSP Tomasz Walczak (tel.: 691273569).

Pracownicy Centrum Kultury „Zamek” chętnie przyłączą się do akcji szycia maseczek ochronnych dla szpitali. Przyjmą bawełnę, druciki oraz flizelinę. – Jeżeli ktoś nie posiada materiałów, ale ma umiejętności krawieckie i chciałby pomóc to, informujemy, że na stanie mamy trzy maszyny. Prosimy o kontakt telefoniczny: 68 355 35 36 – zaapelowano na Facebooku.

Grupa „Nowosolanie pomagają” Prawie tysiąc osób włączyło się do grupy „Nowosolanie pomagają!” – Przy większej skali naszej akcji będzie potrzebna koordynacja kilku osób. Jedna osoba powinna się zająć sprawami żywności, inna sprawami sprzętu dla szpitala, trzecia transportem, kolejna koordynacją pomocy dla starszych, jeszcze inna robieniem zakupów dla potrzebujących. Powinniśmy stworzyć tzw. magazyn przerzutowy, gdzie jedni wwożą materiały potrzebne do wykonywania produktów jak maseczki itp., a inni wywożą gotowe produkty do potrzebujących pomocy. Oczywiście wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa i odpowiedniej higieny – apeluje na Facebooku senator Wadim Tyszkiewicz. – Razem damy radę pokonać tę zarazę. Wadim Tyszkiewicz

Szpital dziękuje i prosi o dalszą pomoc Szpital w Nowej Soli we wtorek, 24 marca poprzez swoją stronę internetową podziękował mieszkańcom za okazywane każdego dnia wsparcie.

– Od momentu ogłoszenia w kraju stanu epidemii ze szpitalem kontaktują się ludzie dobrej woli, którzy przekazują personelowi medycznemu maseczki jednorazowe, ochraniacze na obuwie, środki do dezynfekcji, fartuchy – czytamy w komunikacie. – Kontaktują się firmy oferujące wykonanie przyłbic chroniących twarz pracowników medycznych. Miejscowe przedsiębiorstwa szwalnicze przestawiają swoją produkcję na szycie profesjonalnych maseczek ochronnych. Jednocześnie wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dostarcza do szpitala paczki z środkami ochrony osobistej. Dyżurujący lekarze i pielęgniarki otrzymują obiady od miejscowych restauracji, pizzerii. Nowosolski szpital jest wdzięczny za każdą inicjatywę.

– Dziękujemy każdemu, kto o nas myśli i stara się pomóc. Wykonywane gesty pomagają nam nie tylko dobrze funkcjonować, ale bardzo podnoszą na duchu personel – mówią pracownicy medyczni szpitala.

W komunikacie podkreślono, że szpital chętnie przyjmuje przekazywane produkty. Osoby, które chcą wesprzeć placówkę nowymi i zapakowanymi: jednorazowymi rękawicami, fartuchami, czapkami z flizeliny, ubraniami roboczymi, wielorazowymi goglami, kombinezonami a nawet ściereczkami z mikrofibry czy mopami proszone są o przekazanie paczki ochroniarzowi przy drzwiach głównych szpitala. Do paczki należy dołączyć informację opisującą, co jest w paczce oraz kto jest darczyńcą.

Szpital przypomina, że został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem na środki ochronne. Każda wpłacona złotówka to kolejna maseczka, fartuch, rękawice dla pracowników. Osoby, które chcą pomóc proszone są o dokonywanie wpłat na dedykowany w tym celu rachunek bankowy nr: 91 1160 2202 0000 0001 4320 0751 - z dopiskiem DAROWIZNA.

