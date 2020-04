Jeden z mieszkańców Kożuchowa stanie przed sądem. Grozi mu dziesięć lat więzienia. Co się stało? Włamał się do sklepu i hodował konopie

Akcja policyjna w Kożuchowie

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia. Dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o włamaniu do sklepu spożywczego w Kożuchowie. Działania policji potoczyły się bardzo szybko.

- Policjanci po dotarciu na miejsce przystąpili do przeprowadzania czynności procesowych m.in. oględzin miejsca zdarzenia. Równolegle ruszyły działania operacyjne, które po krótkim czasie doprowadziły do wytypowania i zatrzymania mężczyzny odpowiedzialnego za to zdarzenie - relacjonuje rzeczniczka policji. - Podczas przeszukania mieszkania 33-latka funkcjonariusze ujawnili nielegalną uprawę konopi indyjskich. Niektóre krzaki były już ścięte, a susz przygotowany do nielegalnego wprowadzenia na rynek.

Kara nawet 10 lat więzienia

Z komunikatu nowosolskiej policji wynika, że zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty związane z kradzieżą z włamaniem oraz z posiadaniem i uprawą konopi indyjskich. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla niego. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.