Jaś skończyłby dwa latka. Ale pewnie miałby inaczej na imię, gdyby był z rodzicami, a nie został brutalnie zamordowany

Dziecko urodziło się zdrowe

Chłopczyk był zdrowy. Ale żył krótko. Zaraz po porodzie ktoś przebił mu gardło ostrym narzędziem - tak wynikało z później przeprowadzonej sekcji zwłok.

Ciało owinięte w pieluchę tetrową wraz z łożyskiem trafiło do reklamówki, a ta do torby od dziecięcego wózka, którą ktoś wrzucił do Odry. Torba płynęła około 15 metrów od brzegu na wysokości Parku Krasnala. Pakunek zobaczył przypadkowy wędkarz.