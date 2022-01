Jaki był 2021 rok dla Nowej Soli? Co udało się zrobić? Jak minione 12 miesięcy ocenia prezydent miasta Jacek Milewski

Rok 2021. Jaki był dla Nowej Soli?

- Rok 2021 zamykamy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, przynajmniej jeśli chodzi o sferę inwestycyjną. Ok. 60 milinów złotych przeznaczyliśmy na inwestycje - pokreślił prezydent Jacek Milewski, kiedy zapytaliśmy o podsumowanie minionych dwunastu miesięcy.

Były trzy spore inwestycje. Wyzwaniem numer jeden była hala widowisko - sportowa. I ta inwestycja zostaje do dokończenia jeszcze punktu widzenia mieszkańców była przebudowa ulic na osiedlu Fredry.

- Po wielu latach udało się dopiąć tę inwestycję. Myślę, że w znaczący sposób poprawi jakość życia mieszkańców osiedla Fredry - podkreślił prezydent Milewski.

Trzecia ważna inwestycja to droga przez Dozamet. - To z punktu widzenia mieszkańców też jest ważna sprawa, bo w końcu będziemy mogli się realnie przymierzyć do wyprowadzenia ciężkiego ruchu z centrum Nowej Soli. Mam nadzieję, że te prace uda się w 2022 roku rozpocząć - zapowiedział prezydent.