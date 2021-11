Jak to jest ze śniegiem w Nowej Soli? Widać, że pada, ale trudno uchwycić na zdjęciach. Prognoza pogody dla Nowej Soli na trzy dni

Pogoda w Nowej Soli. 30 listopada

We wtorek, 30 listopada rano, czyli w andrzejki, niebo nad Nową Solą przywitało mieszkańców śniegiem. To pierwszy śnieg w tym sezonie jesienno-zimowym, ale niby jest widoczny, ale trudno go uchwycić na zdjęciach. Niby jest, a jakby go nie było. Zobacz zdjęcia mieszkańców Nowej Soli z wtorkowego poranka w mieście.