Jak to jest z obiadami podczas kwarantanny poza domem? Kto za nie płaci? I dlaczego tak dużo? Sprawę zgłosiła pani Anna

W powiecie nowosolskim wyznaczonych zostało 160 miejsc dla osób w kwarantannie poza miejscem zamieszkania. Poszczególne gminy, rzadko informowały o wskazanych adresach. Na szczęście obyło się bez zbytniego obłożenia tych miejsc. W czwartek, 7 maja starosta Iwona Brzozowska poinformowała, że wszystkie osiem osób, które od początku epidemii miały potwierdzone zachorowanie na COVID-19 powróciło do zdrowia. Z poprzednich informacji starosty wynikało, że np. 4 maja tylko siedem osób było w kwarantannie w miejscu do tego wyznaczonym, czyli poza swoim miejscem zamieszkania. 26 kwietnia tylko sześć osób korzystało z wyznaczonych miejsc, a 11 kwietnia - pięć.

- Proszę mi wytłumaczyć jak to jest, że nowosolanie muszą płacić za posiłki na kwarantannie, która odbywa się w Nowym Miasteczku (ok. 750 zł), a w innych rejonach jest bezpłatnie? - z takim pytaniem zgłosiła się pani Anna. Nowosolanka najpóźniej w środę, 20 maja ma zgłosić się do wyznaczonego miejsca kwarantanny. Adres podało jej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowej Soli.

Kwarantanna. Kto płaci i za co płaci?

Z pytaniem od Czytelniczki o to, kto płaci za wyżywienie osób na kwarantannie poza miejscem zamieszkania zwróciliśmy się

najpierw do urzędu miejskiego w Nowym Miasteczku. - Wskazanie miejsc przeznaczonych do odbycia kwarantanny zbiorowej i ustalenie zasad ich funkcjonowania jest zadaniem powiatu, nie gminy - wyjaśniła burmistrz Danuta Wojtasik.

Żywność do miejsca odbywania kwarantanny może dostarczać np. rodzina.

Skontaktowaliśmy się zatem ze starostwem, żeby zapytać o działania w tej sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. - Z wytycznych, które otrzymaliśmy od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że osoby odbywające kwarantannę w miejscu do tego wyznaczonym same ponoszą koszt wyżywienia - odpowiedziała rzeczniczka prasowa urzędu Anna Chyła i dodała, że żywność do miejsca odbywania kwarantanny może dostarczać np. rodzina.