Jak się dodzwonić do ZUS w Nowej Soli? Są specjalne numery, można też pójść osobiście. Od poniedziałku znów przyjmowani są klienci

Mieszkaniec Kożuchowa zadzwonił do Gazety Lubuskiej, bo już nie wiedział co robić. – Od ponad tygodnia dzwonię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowej Soli i nie mogę się dodzwonić – poskarżył się Czytelnik. – Automat powtarza www.zus.pl i każe mi szukać innych dostępnych numerów, albo czekać na połączenie z operatorem, więc czekam. Gra muzyczka, nawet ładna, ale chciałbym z kimś porozmawiać, a nie muzyki słuchać.

Chciałbym zapytać o tę trzynastkę dla emerytów i rewaloryzację, a nie ma kogo.

Czytelnik podkreślił, że ma 72 lata i „na internatach się nie zna”. – Chciałbym zapytać o tę trzynastkę dla emerytów i rewaloryzację, a nie ma kogo – powiedział.