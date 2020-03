Jak minął 2010 rok w Nowej Soli? Najciekawsze wydarzenia ze wszystkich miesięcy. Sprawdź, czy pamiętasz?

Kolejne odsłony batalii o opłaty za przedszkola, powódź, napady, manifestacje, nowe inwestycje oraz wybory samorządowe. Zobacz, co wydarzyło się w Nowej Soli w 2010 roku.

1 STYCZNIA - W Nowej Soli zaczyna obowiązywać kolejna uchwała radnych na temat odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Staje się ona następną odsłoną w spektaklu, w którym Roman Wilant walczy z miastem. Uchwała zostaje niebawem obalona. 18 LUTEGO - Roman Wilant zostaje napadnięty i pobity w swojej pizzerii. Napastnicy to mieszkańcy Zielonej Góry, 24-latek i dwóch 23-latków. POCZĄTEK MARCA - sukces nowosolskich kardiologów. Nasz szpital dołączył do grupy placówek przeprowadzających zabiegi na sercu nowatorską metodą. Po raz pierwszy wykonano u nas skomplikowane zabiegi na sercu, które dotąd robiły tylko trzy ośrodki medyczne w Polsce. 18 MARCA - Do Sądu Rodzinnego w Nowej Soli został skierowany wniosek w sprawie dziesięciu nieletnich. 15-letni chłopcy, wymuszali od młodszych uczniów drobne kwoty pieniędzy. Ponadto przyznali się do innych czynów karalnych. Czterech spośród nich sprzedało marihuanę innym uczniom szkoły. Natomiast trzech sprawców przyznało się do dwóch kradzieży z włamaniem do ciężarówek. Ich łupem padły radia oraz wyposażenie samochodów.

23 MARCA - 64-letnia nowosolanka została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Na szyi miała widoczne rany. Policja i prokuratura potwierdziły, że tragedia najprawdopodobniej rozegrała się w rodzinie. Zatrzymano 20-letniego Krzysztofa K., syna nieżyjącej kobiety, który podejrzewany był o tą zbrodnię. W chwili zatrzymania młody mężczyzna miał ponad trzy promile alkoholu. 31 MARCA - Centralne Biuro Śledcze i nowosolska prokuratura rozpracowały grupę handlarzy narkotyków działających w Nowej Soli. Zatrzymano 15 osób w wieku około 30 lat, które zajmowały się dilerką i rozprowadzały też hurtowo heroinę. To największa grupa narkotykowa wykryta w Nowej Soli od wielu lat. Działała od stycznia 2007 r. do czerwca 2009 r. Mózgiem był 33-letni Piotr M, niekarany do tej pory.

7 MAJA - Dwóch zamaskowanych mężczyzn sterroryzowało obsługę PZU na os. Kopernika w Nowej Soli i ukradło 16 tys. zł. Sprawcy poruszali się czerwonym audi, które porzucili w lasku za fabryką Gedii. Tam najprawdopodobniej przesiedli się do innego auta.

24 MAJA - Powódź dociera do bram miasta, a Nowa Sól czeka na falę kulminacyjną. Woda przybiera ok. trzy centymetry na godzinę. W ciągu doby poziom skoczył o ponad pół metra. Wcześniej zalana została m.in. droga wojewódzka z Nowej Soli do Wolsztyna, przez co część gminy Nowa Sól leżąca na prawym brzegu Odry nie miała możliwości krótkiego dojazdu do miasta. Fala kulminacyjna przechodzi przez Odrę 26 maja. Poza podtopieniami (głównie okolice cmentarza oraz działek), miastu udaje się obronić przed wielką wodą. 9 CZERWCA - Ponad siedem metrów ma figura niedźwiedzia grizzly, która staje w Parku Krasnala. Późnym popołudniem, pod eskortą policji i straży miejskiej do największego na świecie krasnoludka Solusia dołączył ogromny niedźwiedź. Zarówno jedna i druga figura jest dziełem lokalnego potentata tego rodzaju przedsięwzięć, firmę Malpol.

10 CZERWCA - Druga fala powodziowa w Nowej Soli. Większego zagrożenia jednak nie było. 18 CZERWCA - Oficjalnie otwarto nowy zakład Gedia Poland Assembly. To nowa, druga już w Nowej Soli, spółka utworzona przez koncern Gedia Gebrueder Dingerkus, niemieckiego producenta blaszanych elementów konstrukcji samochodowych. 24 CZERWCA - Specjalna sesja z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego. Podczas uroczystości sala Nowosolskiego Domu Kultury zapełniła się ludźmi, którzy stawiali pionierskie kroki w budowaniu samorządu. 22-25 LIPCA - Solanin Film Festiwal. Przez cztery dni, w naszym mieście odbywało się nowosolskie święto niezależnego kina.

23 LIPCA - Obniżki czynszów, umorzenia zadłużenia najuboższym lokatorom oraz wstrzymania eksmisji z mieszkań komunalnych domagali się działacze Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza podczas demonstracji pod nowosolskim magistratem. Ulicami Nowej Soli przeszła manifestacja w obronie lokatorów eksmitowanych ze swoich mieszkań na bruk. Do miasta zjechali związkowcy z całego kraju, głównie z Warszawy.

20 SIERPNIA - Słynne koszenie trawnika u prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Punktualnie o 16.00 Piotr Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej zadzwonił domofonem do domu prezydenta. Następnie po długiej rozmowie, zgodnie z umową, skosił jego trawnik, za co otrzymał wynagrodzenie. Film z tego wydarzenia (nakręcony przez naszą redakcję) stał się prawdziwym hitem w Internecie. Przysporzył on także prezydentowi Tyszkiewiczowi ogromną popularność i wielu zwolenników wśród internauów w całej Polsce. 26 SIERPNIA - Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do banku BZ WBK przy ul. Moniuszki. Sterroryzowali kasjerki przedmiotem przypominającym broń i uciekli wraz z pieniędzmi, kierując się w stronę Przyborowa. Z miejsca napadu odjechali czerwonym audi 80. To kolejny podobny do siebie napad w naszym mieście. 15 WRZEŚNIA - Do sklepu "Żabka" przy ul. 1 Maja w Nowej Soli wszedł mężczyzna, który grożąc sprzedawczyni nożem zażądał wydania pieniędzy. Zabrał wszystkie banknoty i pięciozłotówki - łącznie około 1.900 zł.

2 PAŹDZIERNIKA - Policjanci wraz z inspektorami sanepidu zamknęli w naszym mieście sklepy z dopalaczami. 11 PAŹDZIERNIKA - Kolejny napad na Żabkę. Do sklepu przy ul. Jana Pawła II wszedł uzbrojony mężczyzna. Bandyta prawdopodobnie przyłożył ekspedientce nóż do gardła. Zabrał 200 zł i uciekł. Pobiegł do pobliskiego lasku. 18 PAŹDZIERNIKA - Zapadł wyrok w sprawie głośnej bójki, podczas której zginął 15-letni Mikołaj. Sprawca, Alfred K., usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia. Po zmianie kwalifikacji czynu, Alfred K. odpowiadał tylko za udział w bójce, a nie za zabójstwo. Sąd uzasadniał, że mężczyzna nie mógł przewidzieć śmiertelnych skutków kopnięcia Mikołaja.

22 PAŹDZIERNIKA - W urzędzie miasta doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami firm Hewlett-Packard i Sinersio, a także prezydentem Wadimem Tyszkiewiczem i dyrektorem Parku Andrzejem Matłoką. Obydwie firmy stworzą na terenie strefy ekonomicznej nowoczesne kompleksy naukowo-badawcze. Budowa ma być zakończona do końca 2011 roku. Firmy Sinersio i Hewlett-Packard stworzą wspólnie Centrum Przetwarzania Danych.

21 LISTOPADA - Wybory samorządowe. Wadim Tyszkiewicz z wynikiem ponad 86 proc. ponownie zostaje prezydentem Nowej Soli. 14 GRUDNIA - Ludzka tragedia, płacz i krzyk rozpaczy eksmitowanych: Aleksandra i Krystyny Ostrowskich. Komornik i stojący mu na drodze członkowie Inicjatywy Pracowniczej. Wreszcie ostra akcja kilkudziesięciu policjantów. Tak wyglądała eksmisja rodziny mieszkającej w budynku przy ul. 9 Maja w Nowej Soli. 17 GRUDNIA - Sąd Rejonowy w Nowej Soli ogłosił wyrok w konflikcie między załogą ZEFAM-u a prezesem tej firmy. Zwolnieni mogą wrócić do pracy. Konflikt zaczął się w lecie. Opóźnienia wypłat były ogromne. W niektórych przypadkach sięgały czterech miesięcy. Sąd uznał, że nie było podstaw do wręczenia zwolnień dyscyplinarnych i zostały one cofnięte. Jednocześnie sąd nakazał przywrócenie do pracy dziewięciu osób, które nie zgadzały się na powrót do pracy, na warunkach zaproponowanych przez prezesa. 20 GRUDNIA - Tragiczna śmierć małżeństwa, które zaczadziło się we własnym domu. Przy ul. Targowej policja znalazła zwłoki Haliny i Jerzego M. Specjalny detektor, którym strażacy zbadali mieszkanie pokazał, że wewnątrz znajdowało się aż 200 jednostek dwutlenku węgla. Zwłoki małżeństwa odnaleziono w piwnicy.

Koronawirus mobilizuje Polaków. Gesty serca w czasach zarazy.