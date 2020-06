Jak karmią w szpitalu w Nowej Soli? Pacjenci opowiadają i przesyłają zdjęcia. Zobacz galerię

Kiedy pokazaliśmy zdjęcia z facebookowego profilu "Posiłki w szpitalach" na portalu nowasol.naszemiasto.pl zareagowali mieszkańcy Nowej Soli, którzy byli w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli. Przesłali zdjęcia i opisali to, co dostawali do jedzenia podczas szpitalnego pobytu. Co wynika z oceny?

Posiłki w nowosolskim szpitalu

– Nie wiem jak w innych szpitalach, ale w naszym nowosolskim jedzenie jest dobre – zapewniła pani Iwona. – Bez szaleństwa, jeśli chodzi o przyprawy, ale to w końcu szpital. Wszystko ciepłe, świeże i urozmaicone. Warzywa, owoce na talerzu nie są niczym nadzwyczajnym. Nasz szpital ma własną kuchnię i tym się różni od innych, które bazują na cateringu. Catering wybierany jest w drodze przetargu, a tam cena ma największe znaczenie. Finał jest taki, że pacjenci dostają na talerzach to, co widać na zdjęciach. Szpitalna kuchnia nie jest nastawiona na zysk więc więcej może przeznaczyć na wsad do kotła więc na talerzach też to widać.