Dworzec PKP w Nowej Soli uchodzi za jedną ważniejszych wizytówek miasta. Miejsce zostało w środku wyremontowane. Obok powstało centrum przesiadkowe. Teraz przyszedł czas na elewację dworca.

Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego i w tym roku nasz dworzec odzyska blask.

Do 7 maja mogą się zgłaszać do przetargu ogłoszonego przez urząd miejski firmy zainteresowane remontem elewacji dworca PKP. Jak zmieni się nowosolski dworzec kolejowy?W ramach zadania zaplanowano remont elewacji budynku dworca PKP i komendy Straży Miejskiej. Najważniejsze będzie oczyszczenie i pomalowanie elewacji o powierzchni 1150 metrów kwadratowych.Na elewacji od frontu ma pojawić się napis DWORZEC.W ramach prac zlikwidowane zostaną nieużywane przewody elektryczne, które znajdują się na elewacji budynku. Wyremontowane zostaną okna piwniczne oraz kraty i siatki je zabezpieczające.– Termin złożenia ofert wyznaczyliśmy na 7 maja, a termin zakończenia prac na 30 października bieżącego roku. Kryterium wyboru to 60 procent cena i 40 procent długość gwarancji na wykonane prace (minimalnie wymagamy 36 miesięcy). Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego i w tym roku nasz dworzec odzyska blask – poinformował prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.