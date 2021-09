Inwestycje w Nowej Soli. Nowa droga przez teren pofabryczny niemal gotowa. Kto tędy przejedzie, będzie zaskoczony

Inwestycje w Nowej Soli. Nowa droga przez dawny DOZAMET

Za marketem budowlanym prowadzi w kierunku cmentarza przy ul. Wandy nowa droga, jakiej w dużej części nie było wcale. – To bardzo ważne rozwiązanie komunikacyjne, związane z ewentualnym ograniczeniem w przyszłości wjazdu do centrum naszego miasta samochodów powyżej 3,5 (5) ton – zapowiadał zimą tego roku prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. Miasto miało plany dotyczące budowy tej drogi od wielu lat. Udało się doprowadzić sprawę do finału.

Trasa jest gotowa. Zniknęły zakazu, które stanęły na czas budowy, i można tędy przejechać. Z nowej możliwości korzystać będzie ciężki transport, ale też z pewnością osoby, które będą chciały dojechać do cmentarza od zachodniej strony miasta, omijając centrum.