Imieniny Klotyldy 3.06. Jakie życzenia wybrać dla Klotyldy? Życzenia imieninowe idealne na sms

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

