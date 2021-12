Grosiki dla Moniki z Nowej Soli. Ruszyła nowa akcja zbiórki groszy na leczenie nowosolanki. Dołączają szkoły i przedszkola

Nowosolanka Moniak Naumowicz potrzebuje wsparcia. Nierefundowane leczenie będzie kosztować 1,8 miliona złotych. To ogromna kwota. Ruszyła pomoc. Są kiermasze i inne wydarzenia, o których informacje znajdziesz poniżej. Ruszyła też akcja Grosiki dla Moniki. Zbiórki groszy można prowadzić wszędzie, gdzie są ludzie dobrej woli.

- Jeśli chodzi o placówki szkolne, zapytamy po 9.01.2022 r., czy zechcą dołączyć do akcji. Natomiast wszystkie przedszkola, zakłady pracy, instytucje działają stacjonarnie bez zmian i za zgodą przełożonych można podpytać o możliwość postawienia słoika i przeprowadzenia zbiórki grosików. Bardzo Was proszę popytajcie w swoich miejscach pracy, a także sami zbierajcie już monety do woreczka - apeluje na Facebooku Małgorzata Pitrowska - Osuch.