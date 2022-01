Gmina Otyń bliska przejęcia zabytkowego klasztoru. Na teren ruiny weszła ekipa przedstawicieli władz miasta z rzeczoznawcą

Otyń. Zabytkowa ruina wraca do zasobów gminy

Obiekt został kupiony przez prywatnego właściciela w połowie lat 90. Z informacji urzędu wynika, że m.in. w wyniku licznych zaniedbań i zadłużeń stracił on prawo do nieruchomości.

Gmina w ubiegłym roku wnioskowała do starosty nowosolskiego o wydanie decyzji na nieodpłatne z mocy prawa nabycie klasztoru przez Skarb Państwa, który reprezentuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Taka decyzja została wydana.

Następnie we wrześniu burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wnioskowała o „wyrażenie zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na cele publiczne” do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.