Gmina Nowa Sól żegna zmarłych tragicznie na oczyszczalni ścieków pracowników. Są daty pogrzebów

Tragedia na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie

Do tragedii na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie doszło w ubiegły czwartek, 21 lipca. Pracownicy wykonywali czynności przy jednym z osadników. Został on częściowo przez nich opróżniony. Pierwszy pracownik, który do niego wszedł, stracił przytomność. Na pomoc ruszył mu drugi mężczyzna, który również stracił przytomność, a następnie trzeci. Czwarty wezwał pomoc. Pierwsi na miejsce przybyli strażacy z KSRG OSP Lubięcin, to oni w aparatach tlenowych wyciągnęli mężczyzn na powierzchnię. Niestety, tylko jednego z pracowników udało się uratować. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli natychmiast po tragedii zajęła się zabezpieczaniem dokumentacji i nagrań z monitoringu oraz przesłuchiwaniem świadków. Postępowanie prowadzi też Inspekcja Pracy.