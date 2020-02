Gdzie stały baraki filii obozu Gross-Rosen w wojennej Nowej Soli? Marek Grzelka pokazał to miejsce. Powstało zdjęcie

Replika obozowego baraku w Nowej Soli

- Temat się rozwija, ciągle trafiam na nowe dokumenty i one dużo wnoszą. Najistotniejsze są wspomnienia z obozu, pięć lat temu miałem trzy takie opowieści, dziś znam ich już kilkadziesiąt - przyznaje nasz rozmówca. - I one na pewno są dla słuchacza bardzo ciekawe, bo to bezpośrednia, żywe relacje. Najważniejsze, że rośnie poziom wiedzy mieszkańców, pięć lat temu pamiętała o tym garstka osób, dziś ta wiedza jest bardziej powszechna i o to w tych moich wszystkich działaniach chodzi.

Marek Grzelka zdradził nam swoje zamierzenia. - Mam plan na replikę baraku na „Nitkach”, w wersji mniejszej, symbolicznej. Żeby odtworzyć budynek, w środku zrobić coś na kształt izby pamięci, dostępne do odwiedzenia. Coś się w tym temacie zaczęło dziać, jest wsparcie paru ważnych i decyzyjnych osób, zaczynamy wokół tego działać - zapowiada Marek Grzelka.

Czy powstanie książka na temat historii filii obozu Gross - Rosen w Nowej Soli?

Marek Grzelka zgromadził już wiele historycznych materiałów. Odwiedza archiwa. Prowadzi poszukiwania. Czy napisze książkę?

- Bardzo chętnie bym to zrobił, ale to jest tak specyficzny temat, że nie da się tego robić z doskoku, pomiędzy pracą a podlewaniem ogródka. Musiałbym się wylogować z życia na jakieś pół roku i zająć się wyłącznie tym, a na dziś to nierealne, bo trzeba przecież z czegoś na co dzień żyć - odpowiada.

M. Grzelka jest autorem m.in. „Legend Nadodrzańskich”. To wydawnictwo promujące Nową Sól. Napisał 14 legend na podstawie szczątkowych zapisów, których szukał w niemieckich książkach.