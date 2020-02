Gdzie pójść lub pojechać na walentynki w powiatach nowosolskim i wschowskim? W kilku miejscach nie ma już biletów

Nowa Sól - koncert na walentynki Pasjonaci zrzeszeni w zespole Nowosolskie Smyczki przygotowali koncert na walentynki. W repertuarze oprócz utworów instrumentalnych nawiązujących do święta zakochanych będą znane duety miłosne w wykonaniu Wiktorii i Joachima Ryczek. Pomysł okazał się bardzo dobry. Bilety szybko się rozeszły. Sobota, 15 lutego, godz. 18.00.

Nowa Sól - imprezy od czwartku, 13 lutego „Siedem życzeń” w nowosolskim porcie zaprasza w czwartek, o godz.17.00 na walentynki dla pupili. Będzie konkurs foto i zbiórka karmy dla podopiecznych Nowosolskich Adopcji Zwierząt. W piątek w lokalu to piątek walentynkowy – będzie to wieczór bez telefonu. W sobotę, o godz. 19.00 walentynkowy koncert – wystąpi Bartosz Fogt – Acoustic Duo. Wstęp wolny.

Nowa Sól - erotyczny film „365 dni” To film, jakiego w Polsce jeszcze nie było, nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Jeśli chcieliście pójść w walentynki lub w weekend, to na piątek biletów dawno nie ma, na sobotę został jeden, a na niedzielę tylko kilka (ale na ten moment może i tych nie być). Są jeszcze inne dni, w których film będzie grany.

Bilety: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł (bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się do 25 roku życia, emerytom i rencistom) do nabycia online, w kasie NDK (wtorek-piątek w godz. 12.00-15.00) oraz pół godziny przed seansem.

Nowe Miasteczko - Walentynkowa Gala Stand-Up To wydarzenie okazało się świetnym pomysłem na walentynki, tak dobrym, że bilety szybko się rozeszły. Wolnych miejsc nie ma. Gminny Ośrodek Kultury, 14 lutego, godz. 18.30.

Walentynki wydarzenia poza Nową Solą, w powiecie nowosolskim Kożuchów - Walentynkowy Bal Karnawałowy W zamku odbędzie się bal do białego rana. Wystąpi zespół PoTrzebni Band a potrawy zapewni Project Event & Catering. Centrum kultury Zamek, 15 lutego, godz. 20.00, koszt – 250 zł od pary.

Nowa Sól - duchowe przeżycie To nie jest typowa propozycja na walentynki, ale to spotkanie odbędzie się akurat w piątek, pierwsze było w środę, 12 lutego. Parafia św. Antoniego zaprasza na katechezę dla wierzących i wątpiących. Środy i piątki, po mszy wieczornej w salce św. Franciszka przy domu zakonnym.

Nowe Miasteczko - w nastroju kryminalnym Spotkanie autorskie z autorem książki, scenarzystą filmu ,,Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” Krzysztofem Gurecznym. Film wszedł na ekrany kin 3 stycznia tego roku. To opowieść o „złotych czasach” polskiej mafii: od lat 70. do 90. W roli głównej jeden z najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia – Marcin Kowalczyk z Krakowa. Gminny Ośrodek Kultury, 17 lutego, godz. 17.00, wstęp wolny.

Walentynki 2020 – propozycje Czytelników nowasol.naszemiasto.pl Z pytaniem, o to co można robić w walentynki w Nowej Soli zapytaliśmy Czytelników. Dostaliśmy kilka ciekawych propozycji

Wyjście do lokalu na kawę lub obiad

Pan Marcin pisze: można pójść do takich miejsc jak: Pierino, Retro, Anomalia, 7 życzeń, Pod kotwicą, Local, Risto pizza, Risto kawiarnia, Cafe Wanilia, Trattoria, Platanova, Ronin Sushi, Polonia, Mafia. Tak strasznie w tej Nowej Soli? Można dojechać do Zielonej Góry zawsze.

Spacer nad Odrę

– Zawsze można iść nad Odrę, na most zakochanych – proponuje pani Margaret. Dodajmy, że wieczorem kładka jest oświetlona.

Zabiegi dla dwojga

- Zapraszam do skorzystania z zabiegów w duecie (pary, małżonkowie, koleżanki, mama z córką itp., itd.) Zabiegi z oferty wykonywane są w tym samym czasie przez dwóch terapeutów w jednym pomieszczeniu, przy akompaniamencie muzyki, w blasku świec, w płatkach róż – zachwala pani Ewelina.

Chodzi o gabinet zdrowia i urody Emphis. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej gabinetu.

Walentynki 2020 – co robić w powiecie wschowskim

W weekend można przede wszystkim pójść lub pojechać na spacer nad jezioro, tych w powiecie nie brakuje. W Sławie można sprawdzić jak przebiegają prace przy budowie drugiej plaży.

A co jeszcze będzie się działo?