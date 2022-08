Gdzie na spacer do 66 km od Nowej Soli. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 27 - 28 sierpnia

Trasy spacerowe z Nowej Soli

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Nowej Soli, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podejść: 612 m

Suma zejść: 598 m

Dominik111 poleca trasę spacerowiczom z Nowej Soli

Ścieżka edukacyjna "Gryżyńskie Uroczyska"

Trasa biegnie wokół jeziora Kałek i Gryżyńskich Szuwar. Początek najlepiej zaplanować w Gryżynie, gdzie na początku ścieżki jest parking. W samej Gryżynie jest mały sklep spożywczy. Podczas wycieczki miniemy Gryżyńskie Szuwary, wąwozy, jezioro Kałek, aleje dębową, ośrodek wypoczynkowy z plażą, pałac, po drodze przejdziemy przez kilka kładek. Podczas wycieczki możemy spotkać sarny, dziki i ... dużo komarów.

