Filip zginął w wypadku. Nie było żadnych szans na ratunek. Trzeba sprowadzić ciało zmarłego tragicznie młodego nowosolanina do Polski

"Nie tak miało być... Wciąż nie możemy uwierzyć, że Filipa już z nami nie ma, taki młody - zbyt młody… Już nigdy nie usłyszymy jego głosu, nie zobaczymy, jak się uśmiecha. Nigdy już nie usłyszę tego zawadiackiego i radosnego „Cześć ciociu” …..

Tragiczny wypadek przekreślił wszystko, zostawiając rodzinę w rozpaczy" - napisała pani Tosia , organizując zbiórkę na portalu pomagam.pl.

Filip zginął w wypadku samochodowym w Holandii. Tragedia wydarzyła się 23 lutego 2020 r. "Pomóż nam sprowadzić ciało Filipa do Polski. Niech wróci do domu! Na chwilę obecną tylko tyle możemy jeszcze dla niego zrobić... Chcemy móc go odwiedzać na jego grobie, zapalić znicz, położyć kwiaty. Sprowadzenie ciała z zagranicy do naszego kraju to ogromny koszt. Dlatego

w imieniu mamy i całej rodziny Filipa prosimy o pomoc" - pisze ciocia chłopca.