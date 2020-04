Filip Chajzer szuka brata bliźniaka w Nowej Soli? Zdjęcie z nowosolskiego "Elektryka" sprzed ponad 20 lat wywołało lawinę komentarzy

Popularny w kraju dziennikarz i prezenter Filip Chajzer zobaczył na starym zdjęciu opublikowanym przez CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli siebie? Czy to brat bliźniak? Pod wpisem szybko pojawiło się kilkaset komentarzy, w tym mnóstwo pozdrowień z Nowej Soli.

Czy Filip Chajzer ma brata blliźniaka, o którym nic nie wiedział? Zdjęcie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" wywołało lawinę komentarzy. Odnalazł się brat bliźniak Filipa Chajzera? "Co ja robię tu - uuu i co ja tutaj robię? halo "Elektryk " Nowa Sól... Poproszę o jakiś trop na brata bliźniaka, bo programu "Dzień Dobry Elektryk" jakoś nie mogę sobie przypomnieć" - napisał Filip Chajzer na Facebooku i Instagramie w sobotę, 4 kwietnia.

A wszystko zaczęło się od propozycji CKZiU "Elektryk", aby w czasie obowiązkowego przebywania w domu w związku z koronawirusem powspominać stare czasy.

"To już jest ostatnia partia zdjęć z archiwum, do którego mamy dostęp obecnie. Może ktoś się odnajdzie, może ktoś pośmieje, może łatwiej będzie znieść izolację" - napisano w tej wiadomości. Wśród kilkudziesięciu zdjęć trafiło się właśnie to i ono jest teraz komentowane w całym kraju.

Czy Filip Chajzer ma brata bliźniaka księdza? Zdjęcie tym bardziej wywołało ogromne zainteresowanie, że młody mężczyzna niesamowicie podobny do Filipa Chajzera ma koloratkę, jest księdzem. Natychmiast na FB dziennikarza internauci umieścili więcej zdjęć księdza, również z innych sytuacji w trakcie posług kapłańskiej.

Podobieństwo księdza do prezentera radiowego i telewizyjnego jest uderzające. Czy to bliźniacy? Sprawę wyjaśniła szkoła i zabrała głos na FB dziennikarza. - Ten młody uroczy ksiądz, który zapewne jest z jakiegoś odłamu rodziny Chajzerów, to był ówczesny asystent księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. Cieszymy się, że dzięki naszemu archiwum pomogliśmy niczym autorzy "Trudnych spraw" - czytamy w komentarzu.

Kim jest domniemany brat bliźniak Filipa Chajzera? Wśród kilkuset komentarzy pojawiły się także wyjaśnienia tego, kim jest osoba na zdjęciu opublikowanym przez CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli. To ksiądz kanonik dr Andrzej Brenk. Jest proboszczem w parafii w Zielonej Górze Starym Kisielinie.

W komentarzach na profilu prezentera można było też rzeczytać, że podobno każdy ma na świecie minimum czterech sobowtórów.

Nowosolski "Elektryk dodał też komentarz, w którym poinformował, że " zdjęcie z czasów, kiedy szkoła miała swoją własną TV i "główny program" leciał na długiej przerwie. Zdjęcie jest z 1998 roku. Więc to niestety nie bliźniak, tylko jakaś wcześniejsza sprawa".

Dzięki podobieństwu dwóch mężczyzn do siebie Nowa Sól trafiła na profil popularnego prezentera. Wielu mieszkańców w komentarzach przekazało pozdrowienia. Wspomniano też, że był zapraszany do miasta na wigilijny bieg charytatywny. Być może będzie zainteresowany miastem, z którego przez chwilę miał brata bliźniaka.

