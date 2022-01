Ferie w Nowej Soli 2022. Będzie dużo zajęć artystycznych i sportowych. Sprawdź harmonogram i szczegóły zapisów

Zimowe ferie w Nowej Soli to mnóstwo propozycji przygotowanych dla dzieci przez miejskie instytucje. Na najciekawsze punkty trzeba się wcześniej zapisać, dlatego warto sprawdzić, co się będzie działo, wybrać miejsce i rezerwować, żeby zdążyć.

Pływalnia Kryta Solan. Promocyjna cena i atrakcje

Cena biletu za godzinę na Pływalni Krytej Solan podczas ferii dla dzieci w wieku poniżej 13. roku życia wraz z opiekunem to 1 zł od osoby. Powyżej jednej godziny obowiązuje cennik pływalni.

Zaplanowano też bezpłatne konsultacje pływackie z instruktorem „1 na 1”, dla dzieci szkolnych od 17 stycznia do 21 stycznia, w godzinach 11.00 – 15.00. Taką możliwość trzeba rezerwować telefonicznie: 683524121, przyjść z opiekunem i kupić bilet.

Pływalnia zaprasza w drugim tygodniu ferii, czyli od 25 stycznia do 30 stycznia, w godzinach 10.00 do 18.00 na dmuchany tor przeszkód WIBIT.

Trzeba przypomnieć, że obowiązują limity i przepisy dotyczące ograniczeń dostępności, higieny i szczepień.