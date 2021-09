Ekipa Magazynu Kryminalnego 997 niedaleko Nowej Soli nagrała odcinek programu. Czy uda się rozwikłać zagadkę?

- Podzielmy się tym co mamy, bo pomaganie jest piękne! - apelują nowosolscy policjanci. Jest kolejna akcja charytatywna, do której łatwo można się przyłączyć.

Tajemnicza sprawa wraków. Samochody nie figurują, jako kradzione

Sprawa wraków wypłynęła, dosłownie i w przenośni, przypadkowo. Podczas testowania sprzętu Marcel Korkuś odnalazł samochodu na dnie stawu w Drozdowie. Poinformował policję, ale wyciągnięciem wraków na brzeg, zajął się na własną rękę. Policja zainteresowała się sprawą, ale wciąż pozostaje ona niewyjaśniona. - Pojazdy wyciągnięte z wody zostały sprawdzone po numerach rejestracyjnych oraz po numerach VIN znajdujących się w pojazdach, na ten moment nie figurują jako utracone - mówiła w programie st. sierż. Agnieszka Wojakowska z żarskiej policji.

Magazyn Kryminalny 997. Czy uda się rozwikłać zagadkę?

Co ciekawe, same warki zostały wyciągnięte na brzeg i tam pozostały. Jeden z mieszkańców Żar udostępnił nam zdjęcia, które wykonał pod koniec czerwca. Widać na nich, że wraki pozostawione na brzegu zostały podpalone. Z kolei na zdjęciach z 19 września widać już tylko resztki samochodów. W programie "MK 997" Michał Fajbusiewicz zachęca do pomocy w rozwikłaniu tej niezwykłej zagadki.