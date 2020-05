Dzisiaj ruszają atrakcje w Parku Krasnala II. Ale są nowe zasady, do których trzeba się dostosować

Od 4 maja obowiązują nowe przepisy w sprawie korzystania z obiektów sportowych. Zmienia się sytuacja w Parku Krasnala II w Nadodrzańskim Parku Rekreacyjnym. Nareszcie część atrakcji będzie dostępna.

Park Krasnala II. Co i kiedy otwarte?

Ścianki wspinaczkowe, skatepark, pumptrack, minigolf i tor BMX znów otwarte. Godziny dostępu to 12.00-19.00. Ale co najważniejsze jednocześnie na każdej atrakcji będzie mogło przebywać tylko po sześć osób. "Sesje będą zaczynały się o pełnych godzinach. I będą trwały 45 minut. Później następne 6 osób od następnej pełnej godziny. Za każdym razem trzeba się zgłosić i zameldować" - informuje stowarzyszenie P.A.R.K., które prowadzi to miejsce.

Park Krasnala 2 w Nowej Soli. Nowe zasady otwarcia

– Zastosujemy rotację i będziemy wpuszczać po sześć osób. Po każdej pełnej godzinie kolejna taka grupa będzie mogła wejść. Mam na myśli zwłaszcza zwykle najbardziej oblegane miejsce, czyli skate park. Nie będzie takiej wolności zupełnej. Będziemy musieli przestrzegać przepisów – podkreślił Łukasz Hendel, szef stowarzyszenia P.A.R.K.

Stowarzyszenie przygotowało nowy regulaminie korzystania z atrakcji w Parku Krasnala II. Najpierw trzeba zameldować się w domku nr 4, w którym będzie dozorca parku. Najlepiej wcześniej zadzwonić i zarezerwować wejście na daną atrakcję: 68 444 87 86.

Domki i sprzęt nie będą jeszcze wynajmowane. Nie można się też grupować na terenie parku.