Dyrektor CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli przyznaje, że wypracowany system oceniania nie będzie idealny, ale trzeba wprowadzić nowe zasady

– Mamy prawie tysiąc uczniów. Opanowanie nauczania zdalnego będzie dość trudne, ale myślę, że przygotujemy się również do tego wyzwania – liczy dyrektor. Nauczyciele już sprawdzali dostęp uczniów do komputerów i Internetu, ale we wtorek, 24 marca wysłali w tej sprawie ponowną ankietę. Chcą dokładnie dowiedzieć się, jaki jest kontakt elektroniczny z młodzieżą i kto nie ma dostępu do komputera. – W razie potrzeby będziemy wypożyczać uczniom komputery szkolne. Mamy tyle, ile jest w pracowniach, część to laptopy. Będziemy starali się wspomóc uczniów, którzy nie będą mogli realizować procesu dydaktycznego. Problem będzie w miejscowościach, w których jest słaby dostęp do Internetu – zaznacza dyrektor szkoły.

Jak oceniać wiedzę ucznia przez Internet?

Nauka zdalna, to też zdalne ocenianie uczniów. – Tworzymy właśnie zasady oceniania. Pracujemy nad tym dokumentem. Współpracownicy przesłali mi cztery wersje. Staramy się ustalić najlepszą. Zasady, które wypracowujemy, chcemy skonsultować z radą rodziców – wyjaśnia dyrektor Königsberg.

Jeśli nie zmieni się termin matur, tegoroczni maturzyści będą klasyfikowani do końca kwietnia. To oni najszybciej mają mieć wystawione oceny końcowe. – Wypracujemy zasady oceniania, łącznie z ocenianiem odpowiedzi ustnych przy wykorzystaniu dostępnych komunikatorów – informuje dyrektor.

Ustalenia wielu szczegółów wymaga przeprowadzenie zdalnie egzaminów, zwłaszcza tych, które składają się z kilku części, m.in. ustnej przed komisją.

– Nie uważam, że to, co wypracujemy będzie doskonałym sposobem oceniania. Musimy zobaczyć jak to „wyjdzie w praniu”. Trudno powiedzieć, jak to się sprawdzi. Nie mogę stwierdzić, że wypracujemy doskonały system – zaznacza Grzegorz Königsberg.