Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. To była alkoholowa libacja w jednej z wsi pod Nową Solą

Do zdarzenia doszło w jednej z wsi pod Nową Solą w piątek, 21 lutego. - To była alkoholowa libacja - zaalarmował o sprawie Czytelnik. - Jeden z biesiadników chwycił za siekierę i uderzył młodszego kompana. Cała wieś o tym mówi.

Zdaniem Czytelnika ranny nie żyje. Na szczęście mężczyzna przeżył to zdarzenie.

Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych

O sprawie oficjalnie informuje prokuratura rejonowa w Nowej Soli. - Do zdarzenia doszło w związku z konfliktem podczas spożywania alkoholu. Podejrzanym zarzucono, że wzięli udział w pobiciu 38-letniego pokrzywdzonego, podczas którego młodszy z podejrzanych posługiwał się siekierą (uderzył pokrzywdzonego obuchem siekiery w głowę) - czytamy komunikacie.

W sprawie wszczęto śledztwo i przesłuchano podejrzanych. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch mężczyzn w wieku 46 i 48 lat.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.