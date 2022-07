Dwóch mieszkańców powiatu nowosolskiego stanie przed sądem. Wypili i pojechali. Zatrzymała ich nowosolska policja

Policja w Nowej Soli. Pijani kierowcy

19 lipca ok. 17. 30 nowosolscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego VW. Kierowca (rocznik 1995) mieszkaniec gminy Nowe Miasteczko miał ponad 2 promile alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień pokierowania.

– Za popełnione przestępstwo i wykroczenie odpowie przed sądem. Podobnie jak 25-letni mieszkaniec gminy Nowa Sól – informuje mł. asp. Justyna Sęczkowska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

21 lipca, o godz. 11.30 w Lubieszowie policjanci z KPP Nowa Sól zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Mieszkaniec gminy Nowa Sól (rocznik 1997) miał ponad promil alkoholu. Dodatkowo podczas jazdy nie stosował kasku ochronnego.