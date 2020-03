Dwie wystawy banknotów można podziwiać w Muzeum Miejskim. Nowosolskie skarby nie były na wystawach od kilkudziesięciu lat

Wystawy poświęcone banknotom "Banknoty naszych sąsiadów 1900-1945" oraz współorganizowana przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju "Z pięćsetką przez stulecia" zostały otwarte w Muzeum Miejskim w Nowej Soli w czwartek, 5 marca. Będą czynne do 10 maja.

Te zbiory nie były pokazywane od kilkudziesięciu lat.

- Mamy bardzo ciekawe zbiory, pokażemy co się działo w systemie pieniężnym tamtych czasów i problemy, z którymi musieli się borykać ludzie, mając w obiegu ogromną ilość banknotów o różnych nominałach. Te zbiory nie były pokazywane od kilkudziesięciu lat – mówił przed wernisażem dyrektor muzeum dr Tomasz Andrzejewski.

Na wystawach nie brakuje ciekawostek

Pokazane zostały pieniądze unikatowych krajów, które bardzo krótko funkcjonowały, np. Ukraińska Republika Ludowa, która istniała 1917 – 1920, została zlikwidowana w wyniku wojny bolszewicko – polskiej, nazywane były karbowańcami i hrywnami. Muzeum ma unikatową kolekcję banknotów, które funkcjonowały w Rosji porewolucyjnej, radzieckiej i tzw. białej Rosji w okresie wojny domowej, 1917 – 1922. – Mamy dużo ciekawostek. Pokażemy imperialne banknoty z czasów funkcjonowania cesarstwa rosyjskiego, austro - węgierskiego i niemieckiego. Są o tyle interesujące, że duże nominały są wielkie, bardzo ciekawie zdobione, szczególnie austrowęgierskie to jest okres secesji, więc te banknoty mają również walor artystyczny - opowiedział GL dr Andrzejewski.

Atrakcją wystawy jest sprzęt do rozpoznawania autentyczności banknotów, który przyjechał do Nowej Soli z muzeum w Dusznikach.