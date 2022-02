Dwa miejsca w Nowej Soli wyznaczone na ewentualne przyjęcie uchodźców. Starosta szykuje pomoc

Podczas sesji ray powiatu nowosolskiego w piątek, 25 lutego starosta Iwona Brzozowska przedstawiła aktualne informacje na temat szykowanej pomocy. Wyznaczone zostały dwa pierwsze miejsce do ewentualnego przyjęcia uchodźców.

– Przygotowujemy się, jako powiat nowosolski do przyjęcia uchodźców – mówiła starosta Iwona Brzozowska. – Wyznaczamy miejsca, żeby potencjalni uchodźcy mogli znaleźć schronienie. To sala gimnastyczna ogólniaka i internat ZSP nr 2. Zwróciliśmy się też w tej sprawie do gmin powiatu. Dzisiaj powinny zadeklarować ewentualną chęć wsparcia w tym zakresie.