Drugie piętro kożuchowskiego zamku przeznaczone jest na kwarantannę. Jeśli będzie potrzeba będzie więcej miejsc wyznaczonych w takim celu

W każdej gminie w związku z koronawirusem wyznaczone zostały miejsca do kwarantanny dla osób, które nie będą mogły przebywać w swoich domach. W Kożuchowie jest to Centrum Kultury Zamek.

– W naszym zamku zostało wyłączone drugie piętro, tam gdzie kiedyś było mieszkanie. Tam przygotowanych zostało osiem miejsc do kwarantanny oraz w pomieszczeniu obok, gdzie kiedyś ćwiczyła orkiestra można będzie wstawić łóżka i z cztery - pięć osób tam położyć – wyjaśnił burmistrz Paweł Jagasek, odpowiadając na pytania radnych podczas sesji rady miejskiej czwartek, 26 marca. Burmistrz przyznał, że w razie większych potrzeb zastanawiał się już nad wykorzystaniem sal gimnastycznych w szkołach czy świetlic wiejskich.

Burmistrz podkreślił, że do osób starszych i samonośnych docierają pracownicy ośrodka Pomocy Społecznej. – Boję się nadużyć. Czyta się o różnych sytuacjach. Prowadzony jest wywiad, czy jest potrzeba pomocy. Jeśli będzie duża skala zapotrzebowania na pomoc, poprosimy wolontariuszy, strażaków i straż miejską.

Pomoc psychologiczna w gminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie uruchomił specjalną pomoc dla osób przebywających w izolacji w związku z objęciem kwarantanną.

– Uruchomiliśmy numer telefonu naszej pani psycholog. Osoby siedzą w domu i boją się. Widzę po ludziach. Niektórych ta sytuacja przytłacza – stwierdził podczas sesji burmistrz Jagasek. – Im dłużej to będzie trwało, tych stanów lękowych może być więcej.

Pomoc psychologa można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 68 355-33-76 (wew. 21)

w godzinach od 8-12 przez cały tydzień.

– Apeluję do wszystkich, róbcie tylko konieczne zakupy, chodźcie tylko tam gdzie musicie. Razem, jeśli będziemy mieli samodyscyplinę, to przetrwamy. Nie ma innego wyjścia – podkreślił burmistrz Kożuchowa.