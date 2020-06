Drogą S3 do granicy z Czechami. Drogowcy zapraszają na wirtualny przelot nad trasą, która dopiero powstanie pomiędzy Kamienną Górą a Lubawką

Za dwa lata powinna być gotowa droga ekspresowa S3 prowadząca od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki przy granicy z Czechami. Na razie odcinek o długości ponad 15 km jest tylko na papierze. Na początku grudnia 2019 do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Urząd powinien wydać decyzję jeszcze w tym półroczu. Tak więc niebawem powinny rozpocząć się prace budowlane.

Powstaną także trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka

Ciekawostką jest to, że łączna długość wiaduktów wynosi ok. 3,7 km, co stanowi ok. 24 proc. długości całego budowanego odcinka drogi ekspresowej S3.

Wartość kontraktu opiewa na ok. 879,7 mln zł. Wykonawcą drogi jest : konsorcjum firm MOSTY ŁODŹ SA. (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA. (partner). Zakończenie prac przewidziano na I połowę 2022 r.

