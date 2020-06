Droga przez Dozamet będzie kosztowała niemal 7 milionów złotych. Kiedy będzie gotowa?

Powstanie zupełnie nowa droga pomiędzy rondem Dozamet w ciągu ulicy Staszica, a ul. Brzozową. Ponadto przebudowane zostaną ulice Brzozowa i Wyspiańskiego.

Zobacz, gdzie to jest

Inwestycje w Nowej Soli. Powstanie nowa droga

Nowy odcinek drogi powstanie na terenie dawnej fabryki Dozamet. Będzie przebiegać koło marketu budowlanego położonego tuż przy rondzie Dozametu. Klienci sklepu korzystają z szutrowego, dziurawego odcinka tej drogi. Trasa poprowadzi aż do ul. Brzozowej. Ten odcinek będzie liczył 619 metrów. Kolejna część inwestycji to przebudowa ul. Brzozowej i Wyspiańskiego. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego, Hutniczej i Wandy. Przebudowany odcinek liczyć będzie 786 metrów, co łącznie da 1,4 km drogi.

Co będzie robione?

Zaplanowano rozbiórkę piwnic po jednym z budynków oraz rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych, pozostałości po torach kolejowych. Pod nową drogę położone zostanie kruszywo łamane. Jezdnia powstanie z mieszkanki mineralno - asfaltowej. Nowa jezdnia będzie miała szerokość od sześciu do siedmiu metrów. Powstaną chodniki o szerokości 1,5 do 2 metrów z betonowej kostki brukowej, o łącznej długości ok. 1,8 kilometra. Powstanie też fragment ścieżki rowerowej, jednokierunkowej o długości 735 metrów i w dwóch kierunkach o długości - 670 metrów. Położona zostanie kanalizacja deszczowa. Będzie też nowe oświetlenie. Zaplanowano 71 lamp.