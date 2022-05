Drobnej kostki na ulicy Bankowej w Nowej Soli już nie ma. Co będzie zamiast niej? Ruszyła inwestycja [ZDJĘCIA I WIDEO]

Inwestycje w Nowej Soli. Przebudowa ul. Bankowej

Na ulicy Bankowej we wrześniu 2019 roku zaparkowały Food Trucki i był to krótki czas, kiedy to miejsce cieszyło mieszkańców, którzy licznie je wtedy odwiedzali. Wcześniej i później ulica ta była tematem zgłoszeń czytelników skarżących się na jej stan. Ostatnio jeden z mieszkańców mówił wprost, że nie chce po takiej drodze jeździć.

- Takich ulic nie powinno być, mamy XXI wiek. Historie przedwojenne trzeba zapomnieć. Wszyscy płacimy na to podatki. Nie chcę po takich drogach jeździć. Przez te 200 metrów ulicy Bankowej nawet nie można przejechać rowerem. Żeby przez 20 lat nie zrobić takiej krótkiej ulicy? - pytał Czytelnik.

Ale w tym czasie, kiedy ten mieszkaniec się denerwował, był już ogłoszony przetarg na wykonawcę prac. Udało się wyłonić wykonawcę. Miejscowa firma kilka dni temu zaczęła prace.