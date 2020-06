Doktor pilnie poszukiwany. Kilkuset pacjentów z Kożuchowa nie ma dostępu do lekarza rodzinnego. Sprawą zajęli się radni, burmistrz i NFZ

- To poważny dla wielu kożuchowian problem. Zostali pozostawieni bez lekarza rodzinnego z dnia na dzień - mówi radny Marcin Jelinek. W poniedziałek ich przychodnia została zamknięta. Mieszkańcy się denerwują: - To skandal, po 40 latach płacenia składek nie ma mi kto recepty wypisać.

W poniedziałek, 15 czerwca ostatecznie został zamknięty gabinet lekarza rodzinnego zmarłego wcześniej Czesława Kaniewskiego. Około pięciuset pacjentów zdążyło się zapisać do innych lekarzy. - Problem braku lekarza dotyczy ok. 2000 osób (według urzędu 800). W najbliższym czasie nie mamy co się spodziewać, że w Kożuchowie pojawi się nowy lekarz i problem zniknie - podkreśla radny gminy Marcin Jelinek. Radni, burmistrz i NFZ szukają lekarza W środę radni gminy spotkali się z burmistrzem na posiedzeniu komisji społeczno - budżetowej. Temat braku opieki zdrowotnej mieszkańców był pierwszym omawianym. - O tym, że jednak lekarza nie będzie, a gabinet zostanie zamknięty, dowiedzieliśmy się kilka dni temu, więc nawet rada miejska nie miała możliwości jakiejkolwiek interwencji czy działania - zauważa radny Marcin Jelinek.

Burmistrz Paweł Jagasek poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami pozostałych działających w gminie gabinetów, ale nie są w stanie przejąć pacjentów. - Jestem cały czas w kontakcie z panem Piotrem Bromberem, dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wspólnie szukamy najlepszego rozwiązania dla naszych mieszkańców - powiadomił mieszkańców burmistrz.

Zależy nam, aby opieka była zapewniona. Prowadzimy rozmowy z lekarzami z miasta i najbliższej okolicy. – Zależy nam, aby opieka była zapewniona. Prowadzimy rozmowy z lekarzami z miasta i najbliższej okolicy – potwierdza Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ. Burmistrz Kożuchowa apeluje: Pomóżcie nam znaleźć lekarza - Robimy wszystko, żeby znaleźć lekarza, który chciałby w Kożuchowie zacząć pracę w jednej z praktyk lekarskich, lub samemu założyć swoją praktykę. Na dzień dzisiejszy niestety mieszkańcy, którzy stracili lekarza muszą szukać innych praktyk lekarskich w pobliskich miejscowościach - wyjaśnia burmistrz Paweł Jagasek.

Apeluję, również do Was mieszkańcy naszej Gminy, byście pomogli w znalezieniu lekarza. Macie znajomych, rodziny, przyjaciół, może Oni znają kogoś, kto otworzy prywatną praktykę. Burmistrz na swoim facebookowym profilu zaapelował o pomoc: "Wraz z radnymi będziemy w dalszym ciągu bardzo mocno, apelowali, pisali i spotykali się, z wszystkimi osobami, którzy mają realny wpływ na to by pomoc nam ściągnąć do Kożuchowa lekarza, który zapewni lukę po Panu Doktorze Kaniewskim.

Mieszkańcy oburzeni sytuacją, w jakiej się znaleźli Każda informacja, którą publikują w tej sprawie, czy burmistrz Jagasek, czy radny Jelinek na Facebooku, wywołuje komentarze zdenerwowanych mieszkańców.

- Bardzo przykro nie wiadomo co robić - stwierdza pani Halina. - To skandal. Po płaceniu składek zdrowotnych przez ponad 40 lat zostaliśmy bez opieki zdrowotnej. Pilnie potrzebowałam receptę na leki i nikt mi jej nie wpisał. NFZ też rozkłada ręce. Zgroza!!! - pisze pani Elżbieta. Papiery miałam w kartotece, której już nie ma w Kożuchowie. Szok. - Co z tego że zapisałam się w Nowym Miasteczku do lekarza rodzinnego? Nie wypisze mi tabletek na tarczycę, bo nie mam zaświadczenia, że to biorę. A papiery miałam w kartotece, której już nie ma w Kożuchowie. Szok. Dzwoniłam w poniedziałek. Powiedziano mi, że kartotek nie ma, są w archiwum. Muszę jechać teraz prywatnie do endokrynologa po zaświadczenie. A tabletek już nie mam - pisze pani Barbara.

Jestem ciekawa jak na przykład 90-letnia osoba, niemająca rodziny tu na miejscu ma się dostać do pobliskich miast, aby odbyć wizytę u lekarza.

