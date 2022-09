Dodatek węglowy w Nowej Soli. Ważna zmiana dla mieszkańców od poniedziałku. Gdzie złożyć wniosek?

Przypomnijmy, prawo do dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na każde gospodarstwo domowe mają ci, którzy korzystają z węgla jako głównego źródła ogrzewania. Ponadto piec, jakiego używamy, musi być zgłoszony jako źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby starać się o dofinansowanie, nie trzeba nawet posiadać prawa własności do budynku ani być w nim zameldowanym. Konieczne jest jednak podanie adresu nieruchomości, w której zamieszkujemy.