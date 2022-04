Do sanktuarium w Otyniu przyszli uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Zielonej Góry. Z Nowej Soli doszli do Żagania

W piątek, po mszy wieczornej, która zaczęła się o godz. 20 w kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze pątnicy wyruszyli do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu.

- Trzeba podkreślić, żeby się czasem nie fascynować tylko formą. Jeśli zatrzymamy się tylko na tym, to uczestnictwo w takiej drodze krzyżowej nie ma sensu – lepiej wtedy iść na siłownię i ćwiczyć przez całą noc. Ta droga ma przede wszystkim aspekt duchowy. Ma być połączeniem z drogą Jezusa. To nie jest trud dla samego trudu, bo nie o to chodzi, żeby poczuć się gorzej - wyjaśniał na naszym portalu ks. Waldemar Kostrzewski.