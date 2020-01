Dietetyczki z Sanepidu spotkały się z dziećmi w Biblusiu

Panie zapoznały dzieci z „piramidą zdrowej żywności”, przykładami żywności ekologicznej oraz tej, której powinny unikać. W szczególności: nadmiaru cukru, soli, białego pieczywa, chipsów, hamburgerów czy hot dogów. Rozdały dzieciom i rodzicom obrazki z wieloma produktami, a dzieci kładły je na odpowiednich piętrach „piramidy zdrowej żywności” lub pod znakiem „x”, jako niezdrowe. Nawet najmłodsze dzieci dawały sobie z tym radę. - Jeżeli dobrze się odżywiamy, a złe jedzenie spożywamy w małej ilości, to możemy powiedzieć, że odżywiamy się zdrowo. Dbajmy o to, żeby organizm nasz nie był zaśmiecony - podsumowała zajęcia A. Karpińska. Klaudia (11 l.) zadowolona była z zajęć: - Dowiedziałam się, jak należy się zdrowo odżywiać. Do tej pory nie bardzo tego przestrzegałam. Mogę się pochwalić, ze chipsy jem tylko raz w roku. Jej koleżanka Kasia też się czegoś dowiedziała: - O tym, jak wygląda piramida zdrowego jedzenia. Będę się do niej stosować – przyrzekła.