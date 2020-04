Dawna Nowa Sól na pocztówkach. Humor z miasta sprzed wieku. Jedna z pocztówek tylko pozornie ma śmieszyć. Trzeba się jej przyjrzeć

Nowa Sól na dawnych pocztówkach to jak podróż w czasie. Takie atrakcje zapewnia (mimo czasowego zamknięcia) Muzeum Miejskie. na facebookowym profilu tej instytucji kultury obejrzeć można setki widokówek. Dają one możliwość sprawdzenia jak wcześniej wyglądały znane miejsca i porównania jak bardzo się zmieniły.

Pocztówka sprzed lat. Wizja przyszłości?

Dzwonimy do dyrektora z pytaniem, czy może nie jest tak, ze autor pocztówki miał na myśli to, że jak będzie rozwój miasta, to wszystkim się to spodoba? Tomasz Andrzejewski wyjaśnia, że jest inaczej. Trzeba przyjrzeć się pocztówce bliżej. Dopiero wtedy można dostrzec, że na pierwszym planie w dolnym lewym rogu jest człowiek potrącany właśnie przez samochód. A ktoś inny z prawej strony nie ma szans uciec przed tramwajem.