- Czy zdrowe, czy chore świnie są zabijane. Ludzie tracą dorobki życia - grzmi Anna Różalska. Ile świń już straciło życie?

Świnki mangalice były bohaterkami kolejnego tekstu dotyczącego ASF w powiecie nowosolskim. Są zdrowe. Żyją na wolnym wybiegu. Mimo to grozi im śmierć. Właściciele hodowli walczą o ich życie i możliwość dalszej hodowli.

Dzięki zaangażowaniu właścicieli mangalice żyją. W ich sprawie decyzja ostateczna nie zapadła. Taką decyzję wydaje organ drugiej instancji (np. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii) po wniesieniu odwołania przez stronę od decyzji organu I instancji (np. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli). - Taka decyzja w stosunku do strony i stada świń mangalic nie została wydana - poinformowała 9 czerwca Małgorzata Matysek, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowej Soli.

- Natychmiastowemu zabiciu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli poddano świnie w ognisku ASF w Niedoradzu tj. ponad 20 000 szt. Ponadto wydano 13 decyzji nakazujących ubój lub zabicie świń i zakaz utrzymywania świń, ze względu na stwierdzenie, że podmiot nie zastosował się do nakazu usunięcia uchybień w zakresie bioasekuracji przy utrzymywaniu świń - wylicza Małgorzata Matysek i dodaje, że z tych gospodarstw, w jednym potwierdzono przeprowadzenie zabicia wszystkich świń. - Wydanie takich decyzji to nie dobra, czy zła wola Powiatowego Lekarza Weterynarii, taki obowiązek wynika wprost z prawa - podkreśla.

To właściciel gospodarstwa podejmuje decyzję, czy utrzymuje świnie i rygorystycznie przestrzega bioasekuracji kosztem własnych zysków, czy też mu się to nie opłaca i zaprzestaje utrzymywania świń.

- Podobne proporcje są w pozostałych gminach. W regionach występowania afrykańskiego pomoru świń obserwuje się stopniowy spadek liczby gospodarstw utrzymujących świnie, ponieważ nie każde gospodarstwo posiada warunki, żeby sprostać wymogom bioasekuracji - stwierdza zastępca powiatowego lekarza weterynarii Małgorzata Matysek. - Po prostu rolnicy biorą pod uwagę czynnik ekonomiczny, ponieważ stałe, rygorystyczne przestrzeganie bioasekuracji pociąga wysokie koszty, a to pociąga spadek opłacalności hodowli. W przypadku gdy podmiot nie zastosuje się do nakazu usunięcia uchybień w zakresie biaosekuracji wydawane są decyzje nakazujące natychmiastowe zabicie lub ubój świń bez odszkodowania.

Małgorzata Matysek podkreśla, że "brak przestrzegania bioasekuracji naraża zwierzęta na wystąpienie ASF, właściciela i inne gospodarstwa oraz podmioty z branży mięsnej na straty oraz poważne problemy z racji wprowadzanych ograniczeń w obrocie krajowym i zagranicznym". - Ale to właściciel gospodarstwa podejmuje decyzję, czy utrzymuje świnie i rygorystycznie przestrzega bioasekuracji kosztem własnych zysków, czy też mu się to nie opłaca i zaprzestaje utrzymywania świń. Utrzymywanie świń bez zapewnienia bioasekuracji w regionie, gdzie powszechnie występuje ASF u dzików, stanowi zagrożenie wystąpienia ASF u tych świń i dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby do innych gospodarstw - wyjaśnia M. Matysek.