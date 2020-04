Czy wydać spis wyborców Poczcie Polskiej? Prezydent Nowej Soli w poniedziałek w południe podjął decyzję w tej sprawie

Zgodnie z prawem mamy dwa dni robocze (a więc do wtorku 28.04. do godziny 24:00) na podjęcie decyzji o przekazaniu (bądź nie) spisu wyborców.

Zdaniem radczyni prawnej urzędu, która przeanalizowała wniosek pod względem formalnym, nie budzi on już zastrzeżeń. - Wniosek jest prawidłowo sporządzony i właściwie podpisany, posiada wymagany prawem załącznik i został złożony przez uprawniony do jego złożenia podmiot – Pocztę Polską. Zgodnie z prawem mamy dwa dni robocze (a więc do wtorku 28.04. do godziny 24:00) na podjęcie decyzji o przekazaniu (bądź nie) spisu wyborców - informuje prezydent miasta na Facebooku.

Jacek Milewski dodał, że analizowane jest, czy miasto ma obowiązek, a przede wszystkim prawo do przekazania spisu wyborców. - O mojej ostatecznej decyzji w tej sprawie oczywiście Państwa poinformuję - zakończył swój wpis prezydent Nowej Soli.