Czy w Nowej Soli kierowcy będą musieli przeprosić się ze skrobaczkami do szyb? Sprawdziliśmy warunki pogodowe ze środy na czwartek Newsroom 360

Czy w Nowej Soli będzie jutro przymrozek? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy w Nowej Soli jutro będzie przymrozek? Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie ze środy na czwartek. Spodziewana temperatura w Nowej Soli to 6°C. Przy tym szansa na pojawienie się opadów deszczu to 70%, z kolei wilgotność powietrza: 94%. Zapowiadana prędkość wiatru ma wynieść, według najnowszych prognoz, 16 km/h. Oznacza to, że w nocy w Nowej Soli nie będzie przymrozków.