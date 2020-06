Czy uda się połączyć Nową Sól z Zieloną Górą? Starostwo nie składa broni, a wniosek

Ścieżka rowerowa, o którą chodzi, przebiegałaby dokładnie od Niedoradza w gminie Otyń do Zielonej Góry Zatonia, a stamtąd dalej do centrum miasta . Miałaby być uzupełnieniem, wydłużeniem, czy kontynuacją wybudowanej ostatnio ścieżki w ramach projektu Kolej na rower, chociaż nie przebiegałaby po dawnej linii kolejowej. To właśnie na ten projekt nowosolskie starostwo wraz z miastami Nowa Sól, Otyń i Zielona Góra chciałoby pozyskać dodatkowe wsparcie.

– Położyliśmy na stół urzędowi marszałkowskiemu konkretne rzeczy takie, jak program funkcjonalno – użytkowy, dotyczący wartości projektu, umowę czterostronną o woli współpracy samorządów i deklarację udziału wkładu własnego – wylicza starosta Iwona Brzozowska. – To nie był prosty wniosek o rozszerzenie projektu, ale wsparty konkretnymi dokumentami, które miały urealnić nasz stan przygotowania do inwestycji.

Starostwo ma pomysł jak otrzymać pieniądze na ścieżkę

Wprawdzie wniosek o poszerzenie projektu został odrzucony, jednak starostwo nie składa broni, a wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu Kolej na rower. Co to oznacza? – Daliśmy sobie czas na to, aby piłka była w grze, żeby w momencie, kiedy pieniądze się znalazły, żeby w prostej formule można było je przyznać – wyjaśnia starosta Iwona Brzozowska. – Pod względem formalnym istnieje taka możliwość, żeby w momencie kiedy trwa projekt, przyznać pieniądze na jego rozszerzenie. Wierzę w to, że środki się znajdą i urząd marszałkowski się nad tym pochyli. Mam nadzieję, że będą resztówki, i przy dobrej woli zarządu, a taka istnieje, ten nasz projekt będzie miał rację bytu.