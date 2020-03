Czy to, co wydaje nam się, że widzimy, jest takie naprawdę? - pyta Krzysztof Koziołek z Nowej Soli. Pisze powieść w odcinkach o wirusie

- Mógłbym załamać ręce nad tym, że kolejne biblioteki i szkoły odwołują moje spotkania autorskie oraz warsztaty i że tym samym czas "pisarskich żniw" mających kolosalny wpływ na cały finansowy rok skończy się sromotną klęską - zaczął zapowiedź nowej powieści Krzysztof Koziołek na swoim profilu. - Mógłbym, ale kiedy życie rzuca mi pod nogi kolejną kłodę, staram się jeszcze wyżej zakasać rękawy i jeszcze ciężej pracować. Dlatego też postanowiłem "w czasie normalnej pracy" nadal działać nad bieżącymi zadaniami, a "po godzinach" dodatkowo zająć się tym, co nas wszystkich w tej chwili zajmuje najbardziej. Posłuchałem zatem intuicji i usiadłem do tworzenia "Chińskiego wirusa".

"– Spóźnił się pan… – powiedziała to cicho. – Wiem, że babcia prosiła o te rzeczy dwa dni temu, ale nie było mnie w kraju – zaczął wyjaśniać. – Przywiozłem ładowarkę do telefonu… – Nie zrozumiał mnie pan. – Spojrzała mężczyźnie prosto w oczy. "

– Łatwe jest o tyle, że bardzo szybko piszę technicznie. Mam za sobą powieści w odcinkach, ale były drukowane w cyklu tygodniowym, a nie codziennym. Teraz trudniej jest, bo piszę z dnia na dzień, a w paraliżu fizyczno-społecznym to jest wyzwanie – odpowiada pisarz na nasze pytanie. – Ale najtrudniejsze jest to, że to nie jest powieść o niczym, tylko o tej trudnej sytuacji, która nas wszystkich dotyka.

Czy to, co wydaje nam się, że widzimy, jest takie naprawdę?

Kolejny odcinek powieści powstaje codziennie. - Piszę po pracy wieczorem i w nocy. W ciągu dnia zbieram materiały do innej książki związanej ze stypendium ministerialnym. „Chiński wirus” musi cały dzień poczekać, aż inne sprawy pozałatwiam, co nie znaczy że mną nie zawładnął. Mogę powiedzieć, że mną zawładnął chiński wirus jako powieść, a świat jako patogen. Aczkolwiek cisną mi się na usta słowa, które powtarzam młodzieży na zajęciach z fake newsów, analizowania informacji: Czy to, co wydaje nam się, że widzimy, jest takie naprawdę?

Czy pisarz przewiduje przyszłość?

Autor przyznaje, że nie do końca podobają mu się przekazywane informacje na temat pandemii. – Nie to żebym był wyznawcą teorii spiskowej dziejów, ale trochę mi to zaczyna śmierdzieć. Nie chodzi o to, że sobie coś wymyślam. Śledzę wydarzenia. Czytam artykuły, nie tylko z polskiej prasy. Te karty się otwierają i to mnie trochę przeraża – mówi autor powieści.