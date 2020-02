Czy Nowa Sól skręca w prawo? Czy miasto potrzebuje patrona? Z komentarzy mieszkańców wynika, że temat jest trudny i prowadzi do sporów

Święty patron dla Nowej Soli? Czy miasto go potrzebuje? Jedno spotkanie prezydenta z proboszczami wywołało burzę. - Nowa Sól skręca w prawo. To nie do pomyślenia - zawiadomił "GL" Czytelnik.

O tym, że na profilu prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego toczy się spór w sprawie patrona dla miasta, zawiadomił redakcję Czytelnik. Był oburzony, że prezydent chce podjąć taką decyzję. - Nowa Sól skręca w prawo. To nie do pomyślenia - stwierdził.

Pod informacją, jaką na swoim profilu na Facebooku umieścił prezydent Jacek Milewski na temat spotkania z nowosolskimi proboszczami pojawiło się ponad sto komentarzy. Zdarzyły się też takie w obronie pomysłu. Więcej było jednak opinii negatywnych.

"Panie prezydencie, Polska zgodnie z konstytucją jest państwem świeckim, niestety nie widać tego niestety po rządzących państwem. Pracować nad świeckością powinniśmy oddolnie, czyli zaczynając od samorządów, aby ci na górze zrozumieli, że KK powinien sam się utrzymywać i płacić podatki, a nie zabierać lwiej części pieniędzy Polaków" - napisał jeden z internautów. Robocze spotkanie na różne tematy Po przyjrzeniu się sprawie okazało się, że w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie władz miasta i przedstawicieli rady miejskiej z proboszczami, podczas którego jeden z księży zapytał o możliwość nadania patrona miastu.

- Żadna decyzja nie zapadła. To było tylko luźne pytanie na roboczym spotkaniu - zapewnia Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego w Nowej Soli. - Jesteśmy na etapie dyskusji. Przyjmujemy głosy mieszkańców celem weryfikacji tego pomysłu Rzeczniczka wyjaśnia, że w trakcie rozmów omówiono kilka tematów, a zwłaszcza sprawy dotyczące seniorów i ich zdrowia. Wskazano m.in. potrzebę powstania w Nowej Soli hospicjum. Na wszystkie negatywne komentarze zareagował prezydent "Oczywiście szanuję Państwa prawo do własnej opinii. Jednak moimi pracodawcami są wszyscy Nowosolanie, a moim obowiązkiem jest wysłuchiwać zdania wszystkich Naszych Mieszkańców. Dlatego też jestem przekonany, że należy spotykać się i rozmawiać z każdym, kto wyrazi taką chęć. Jestem do dyspozycji. Uważam też, że aby skutecznie działać w samorządzie na rzecz wszystkich, mocno podkreślam słowo wszystkich, Naszych Mieszkańców trzeba szukać porozumienia i współpracy z bardzo różnymi środowiskami. Zdecydowanie jestem zwolennikiem łączenia wokół celów do zrealizowania w myśl zasady: Zgoda buduje..." - napisał prezydent Jacek Milewski.



