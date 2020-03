- Czy nasze dzieci są gorszego sortu? - pyta rodzic ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Ośrodek jest czynny

Nowosolanin powiadomił redakcję Gazety Lubuskiej o tym, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma być czynny, jak inne tego typu placówki w kraju, kiedy zamykane są szkoły, przedszkola i żłobki. Wie, że taka jest decyzja ministra edukacji, ale uważa, że powinno być inaczej. – U nas działa szkoła podstawowa i przedszkole, jest też internat. Czynna jest stołówka, do której przychodzą osoby z całego miasta. To jest duże skupisko ludzkie. Czy wszędzie jest zagrożenie, a u nas nie ma? Dlaczego nasze dzieci mają być narażone na wirusa? – pyta nowosolanin i podkreśla, że uczniami nowosolskiego SOS-W są dzieci z całego powiatu.

Trwa odprawa dyrektorów

W starostwie powiatowym w Nowej Soli o godz. 10.00 w czwartek trwa odprawa dyrektorów jednostek podległych staroście. Przekazaliśmy pytania czytelnika. Kiedy dostaniemy odpowiedzi, wrócimy do tematu.

W środę po południu starosta Iwona Brzozowska odpowiedziała rodzicom na swoim facebookowym profilu: "Wysłaliśmy zapytanie do Kuratorium w tej sprawie. Póki co stan naszej wiedzy płynącej z wytycznych Ministerstwa jest taki ,że zwolnienie z zajęć szkolnych nie dotyczy SOSW".