Czwartek to pierwszy dzień, kiedy nieczynne są szkoły i instytucje kultury. Miasto opustoszało. Ruch jest tylko przy marketach

Czwartek, 12 marca to pierwszy dzień, kiedy nieczynne są szkoły i m.in. instytucje kultury ze względu na uniemożliwienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sprawdziliśmy jak wygląda centrum Nowej Soli. Ulice są puste jak w niedzielę, szkoły puste jak w ferie. W godzinach 8.50-11.00 gdzieniegdzie na ulicach miasta pojawiali się piesi, często to ludzie starsi i inwalidzi. Nie było widać dzieci. Duża ilość pojazdów parkuje przy marketach.

Nieczynne szkoły

W SP nr 1 koło szkoły pusto, wewnątrz też, w świetlicy tylko dyżurująca wychowawczyni, czekająca na dzieci aż do godz. 16.00.

Do SP nr 7 przyszło czworo dzieci do świetlicy. Obecni byli nauczyciele, na placu pracował woźny. Liceum im. K. K. Baczyńskiego jest od strony ulicy zamknięte.

W ZSP 2 „Nitki” korytarze są puste. Tylko w internacie są dwie uczennice, Ola z Lubięcina i Irena z Dzikowic, szykują się do wyjazdu. Były jeszcze na praktyce zawodowej.

- Uczniowie odbywający praktyki w zakładach rzemieślniczych i usługowych, mają naukę zawodu. Jeden z mechaników samochodwych i fryzjerka zamknęli swoje zakłady. Reszta na razie pracuje – poinformował dyrektor szkoły Daniel Lesiewicz.